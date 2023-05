PSG : Un énorme coup double se prépare avec Messi

Benjamin Labrousse

Ce n’est désormais un secret pour personne, Lionel Messi s’apprête à quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Si l’Argentin ne possède pas une multitude d’options pour la suite de sa carrière, le FC Barcelone reste à l’affût pour tenter de rapatrier le septuple Ballon d’Or en terres catalanes. Dans ce sens, le Barça pourrait réaliser plusieurs objectifs.

Lionel Messi nage en eaux troubles du côté de Paris. Suspendu par le PSG pour une durée de 2 semaines, le champion du monde argentin a présenté ce vendredi une vidéo d’excuse envers sa direction et ses coéquipiers sur le réseau social Instagram . Absente du groupe ce dimanche pour la rencontre face à Troyes , La Pulga ne sera pas également de la partie face à Ajaccio le 13 mai prochain.

Le Barça toujours plus confiant pour attirer Lionel Messi

Ce samedi, Mundo Deportivo révèle que le Barça, qui aimerait activement boucler la signature de Lionel Messi, semble clairement d’humeur positive concernant ce dossier. Malgré des finances toujours plus incertaines, le club Blaugrana avance dans plusieurs de ses objectifs estivaux, parmi lesquels figurent clairement le retour de Messi en Catalogne.

Entre prolongations et Messi, le Barça avance dans son mercato