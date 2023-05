Messi s’excuse, le PSG passe l’éponge ?

La rédaction

Sanctionné par le PSG pour avoir séché les entraînements afin d’honorer sa visite en Arabie saoudite, Lionel Messi a présenté ses excuses vendredi par le biais d’une story Instagram. Pour autant, il semblerait que son départ soit programmé dans l’esprit des dirigeants. Pour autant, le PSG doit-il passer l’éponge ? C’est notre sondage du jour !

Lionel Messi devrait quitter le Paris Saint-Germain à l’intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat. La cause ? Un arrêt des négociations depuis quelque temps. Le journaliste Guillem Balague, qui est au passage le biographe de Lionel Messi, a affirmé ces dernières heures que cela faisait un mois que Messi avait fait savoir à la direction du PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat.

Messi s’excuse…

Lundi, Lionel Messi n’était pas présent à l’entraînement programmé par le staff technique après la défaite concédée par le PSG face au FC Lorient (3-1). Messi avait déjà reporté son voyage à deux reprises pour l’Arabie saoudite, où il est l’ambassadeur du tourisme, et ne pouvait pas réitérer cela. Visiblement, d’après les propos tenus par Lionel Messi dans sa vidéo publiée en story Instagram , le joueur pensait partir l’esprit tranquille grâce à un jour de repos. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi ».

PSG : Messi fait son mea-culpa, il enrage https://t.co/VbdYE6LyFG pic.twitter.com/VA5VM2Ackk — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

…le PSG prépare l’après

Mais non, ce ne fut pas le cas. Du coup, Lionel Messi a été suspendu pour l’ensemble de cette semaine ainsi que la prochaine. D’après divers médias, le PSG préparerait déjà la vie sans Lionel Messi la saison prochaine malgré les excuses du champion du monde argentin. Et maintenant ? Que doit faire le PSG avec Messi ?