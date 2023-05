Cristiano Ronaldo s’est fait berner, il craint le pire pour Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Lionel Messi va quitter le PSG cet été, cela ne semble plus faire de doute depuis l’annonce de sa suspension. Reste désormais à connaître sa future destination. L’option la plus probable serait un retour au FC Barcelone, mais l’Arabie Saoudite fait également le forcing. Rivaldo espère que l’Argentin ne fera pas cette erreur.

L'avenir de Lionel Messi semble s'écrire loin du PSG. La star argentine pourrait revenir au FC Barcelone cet été, mais pourrait également céder à la tentation d'accepter la très grosse offre de l'Arabie Saoudite. Toutefois, Rivaldo lui déconseille en prenant exemple sur Cristiano Ronaldo.

«Les joueurs se laissent parfois berner par le gros contrat qu'ils signent en Arabie Saoudite»

« Je comprends que les joueurs se laissent parfois berner par le gros contrat qu'ils signent en Arabie Saoudite, mais la vie y est plus fermée et le football n'est pas toujours aussi facile que prévu. Il traverse donc peut-être une phase de déception, voire de réflexion, pour savoir si l'argent qu'il reçoit compense la vie moins heureuse qu'il mène en ce moment », lance l’ex-international brésilien pour AS , avant de lâcher un conseil à Lionel Messi.

«Messi lui-même pourrait bientôt en faire l'expérience»