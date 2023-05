Un transfert XXL pour convaincre Mbappé, le PSG peut tout perdre

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce très agité pour le Paris Saint-Germain, qui en sera sans aucun doute l’acteur principal. Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Luis Campos planifierait une véritable révolution et cela passerait notamment par les départs de Lionel Messi ou encore de Neymar. Pour les remplacer, il vise selon nos informations Rafael Leao de l’AC Milan.

La Serie A semble avoir tapé dans l’œil de Luis Campos, qui aurait coché plusieurs noms en vue du mercato estival qui approche à grand pas. Il y a déjà Milan Skriniar, qui va rejoindre le PSG au terme de son contrat avec l’Inter, mais également Victor Osimhen ou encore Kim Min-jae.

Luis Campos veut Rafael Leao...

Sur le10sport.com, nous vous avons également parlé de Rafael Leao, que Luis Campos connait très bien pour l’avoir recruté par le passé au LOSC. Avec la fin de la MNM, il souhaiterait le retrouver au PSG et peut notamment compter sur un contrat qui se termine dans un peu plus d’un an.

Qui devrait prolonger à l’AC Milan