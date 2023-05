L’OM se fait calmer, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM est revenu à cinq points du PSG en tête de la Ligue 1, les Marseillais se prennent à rêver du titre de champion de France. Néanmoins, Eric Di Meco peine toujours à y croire et assure que le club phocéen doit surtout se focaliser sur la deuxième place qui va se jouer face au RC Lens.

En s'imposant face à l'AJ Auxerre (2-1) quelques heures après la défaite du PSG au Parc des Princes contre Lorient (1-3), l'OM a une nouvelle fois relancé la course au titre. Et pour cause, le club phocéen est revenu à cinq points des Parisiens, le tout à cinq journées de la fin du championnat. Par conséquent, les Marseillais peuvent y croire bien que leur calendrier semble beaucoup moins abordable que celui du PSG. D'ailleurs Eric Di Meco préfère se concentrer sur la deuxième place face au RC Lens.

«Ce n'est pas "l'OM doit jouer le titre", c'est "de toute façon l'OM doit faire le plein"»

« Ce qui m'amuse profondément dans cette histoire de course au titre, c'est que l'OM doit gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de saison. Parce que la deuxième place est vitale et que Lens carbure fort. Donc ce n'est pas "l'OM doit jouer le titre", c'est "de toute façon l'OM doit faire le plein". Après si Paris perd deux ou trois matchs, s'ils n'ont pas envie du titre... Mais l'OM n'a pas de question à se poser », assure l'ancien joueur de l'OM sur le plateau de Virage Marseille sur BFM . Un avis partagé par Florent Germain.

«Y croire, ça ne veut rien dire»