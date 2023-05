«Si on enlève Kylian…» : Une légende se paye le PSG

Alexis Brunet

La saison 2022-2023 du PSG est plutôt compliquée. Bien qu'ils soient en tête en Ligue 1, les Parisiens ont beaucoup de mal dans le jeu et n'impressionnent plus comme avant. Certains invoquent le fait que l'équipe a été mal conceptualisée et qu'au-delà de Kylian Mbappé, il n'y a pas grand-chose. C'est en tout cas l'avis d'une légende du PSG.

Le PSG ne doit pas se louper. Pour se faciliter la fin de saison en Ligue 1, le club de la capitale doit s'imposer ce dimanche soir face à Troyes en clôture de la 34ème journée de Ligue 1. Cela ne va pas être chose aisée, car après l'absence de Neymar depuis plusieurs semaines, Paris sera privé d'une autre de ses stars en attaque, l'Argentin Lionel Messi, suspendu pour une durée de deux semaines.

Des dernières performances pas très rassurantes

Hugo Ekitike aura donc lui sa chance en attaque et il devra la saisir afin de se prouver qu'il a bien sa place au PSG. Surtout, les Parisiens doivent gagner, eux qui restent sur une défaite au Parc des Princes face à Lorient (1-3). Mais Paris s'était aussi fait peur dernièrement face au RC Lens alors que les joueurs de Franck Haise étaient en infériorité numérique. On peut noter aussi les deux défaites d'affilée à domicile là encore, face à l'OL et le Stade Rennais, mi-mars et début avril.

«Je trouve cette équipe moyenne dans la conception»