Fiasco au PSG, ils montent au créneau

Arnaud De Kanel

La saison du PSG est un fiasco sur toute la ligne. Entre polémiques hors du terrain et prestations insipides sur le rectangle vert, le club de la capitale s'enfonce au fil des semaines malgré des moyens énormes par rapport aux autres équipes du championnat. Blaise Matuidi et Jérémy Menez appellent à une réaction.

Le PSG voit Lens revenir à grandes enjambées et peut encore tout perdre cette saison. Les hommes de Christophe Galtier doivent absolument l'emporter face à Troyes ce dimanche, une semaine après l'honteuse défaite à domicile contre Lorient. Eliminé de la Coupe de France par l'OM, de la Ligue des Champions par un faible Bayern Munich étrillé au tour suivant par le rouleau compresseur Manchester City et pas encore assuré de gagner le championnat alors qu'il reste seulement 4 journées, le PSG réalise sa pire saison sous l'ère QSI. Blaise Matuidi et Jérémy Menez se sont exprimés sur la situation actuelle du club.

«On est déçus»

Le champion du monde 2018 se dit très déçu des résultats mais également des intentions de jeu du PSG cette saison. « On est déçus, on a l’impression qu’il manque quelque chose, que Paris peut faire beaucoup mieux dans son approche, dans le jeu, dans l’intensité », a déclaré Blaise Matuidi sur Téléfoot .

«C’est au PSG de bien choisir ses cibles»