Le RC Lens annonce la couleur, le PSG peut souffler

Le PSG aura l’occasion de conserver la première place du championnat dimanche soir face à Troyes. En embuscade, l’OM a perdu son statut de dauphin après sa défaite à Lens. Franck Haise, soulagé après cette victoire de prestige, estime néanmoins que le club de la capitale sera champion.

Dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’ESTAC et tentera de conserver sa première place. Même sans Lionel Messi, suspendu deux semaines pour son séjour improvisé en Arabie saoudite, le club de la capitale sera largement favori et se doit d’assurer le minimum après sa défaite à domicile contre Lorient. Derrière le PSG, c’est le RC Lens qui s’est emparé de la deuxième place en faisant tomber l’OM à domicile (2-1).

Le RC Lens retrouve sa deuxième place

Après la rencontre, c’est un Franck Haise soulagé qui s’est présenté en conférence de presse. « On savait qu'il y aurait beaucoup d'intensité, que ça pourrait amener un peu de déchet, c'est aussi ce style très particulier de l'OM et nous, on est restés dans notre style. On sait avoir de gros moments d'intensité et, à d'autres moments, défendre un peu plus bas et on l'a bien fait. On sentait qu'après cette première demi-heure, même si Marseille était très très entreprenant, on défendait intelligemment. Il fallait aussi des éléments pour faire reculer cette équipe, la faire douter », a analysé l’entraîneur du RC Lens.

«Je pense que Paris sera champion»