Mercato - PSG : Après Messi, Neymar prêt à claquer la porte ?

Le changement, cela semble être maintenant du côté du PSG. Outre Lionel Messi qui devrait plier bagage, Neymar aurait lui aussi des chances d’être poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Quid de Marco Verratti ? L’Italien y songerait selon L’Équipe, mais les options seraient limitées à l’inverse de Neymar. Quelle décision le Brésilien doit-il prendre ? C’est notre sondage du jour !

Lionel Messi ne semble plus être le bienvenu au PSG. La suspension temporaire qui lui a été infligée par le club de la capitale cette semaine serait la préparation de son départ. En fin de contrat le 30 juin prochain, Messi ne devrait pas prolonger son bail au Paris Saint-Germain. Et de toute façon, à en croire le journaliste Guillem Balague qui est aussi le biographe du septuple Ballon d’or, Lionel Messi aurait fait savoir au PSG il y a un mois de cela qu’il ne comptait pas poursuivre au sein du club de la capitale.

Messi sur le départ, Neymar prêt à le suivre ?

Après Lionel Messi, il semblerait que le PSG ait à coeur de se séparer de Neymar. C’est en effet l’information que Foot Mercato a communiqué vendredi après-midi. Luis Campos, comme l’été dernier, travaillerait sur ce dossier. Des agents auraient même été mandatés pour que Neymar puisse trouver un nouveau club. Et au vu des évènements survenus à son domicile mercredi, Neymar pourrait se laisser tenter par l’idée d’un départ. Manchester United, Chelsea et Newcastle seraient une nouvelle fois sur les rangs. Seule la Premier League pourrait accueillir Neymar cet été selon le journaliste Julien Laurens.

Verratti déçu pour Neymar et Messi, il n’exclurait pas un départ