Après Messi, Beckham s’attaque à une autre tête d'affiche du PSG

Axel Cornic

La fin de contrat de Lionel Messi approche et les débats autour de sa prochaine destination font rage. La star du Paris Saint-Germain semble vouloir rester au moins une saison de plus en Europe et un retour au FC Barcelone pourrait donc être envisagé. Mais des destinations plus exotiques se présentent également avec la MLS, où David Beckham souhaiterait dérouler le tapis rouge à l’Argentin... qui pourrait bien ne pas être le seul Parisien à traverser l’Atlantique !

Comme après chaque désillusion européenne, un grand changement est annoncé au PSG, mais cette fois ça semble être du sérieux. A part Kylian Mbappé et quelques joueurs personne n’est à l’abri et même Lionel Messi, dont le contrat se termine le 30 juin, devrait faire ses valises.

PSG : Messi s’excuse, l’Argentine hallucine https://t.co/PCLapjqZlT pic.twitter.com/HmSXDRJ92E — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Beckham veut Messi à Miami

Mais pour aller où ? Ces derniers jours, la presse catalane a surtout parlé d’un retour au FC Barcelone. Une piste confirmée en France par RMC Sport , qui assure même que Lionel Messi serait prêt à diviser son salaire par trois afin de retrouver son ancien club. Mais il pourrait également d’ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière avec l’Inter Miami de David Beckham, en MLS.

Verratti aussi, mais...