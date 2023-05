Un transfert XXL se joue maintenant, le PSG invité à agir

La rédaction

Avec sa saison couronnée d’un Scudetto avec le Napoli, Victor Osimhen est l’un des joueurs les plus suivis du moment. La Premier League semble être sur le coup, mais cela serait également du Bayern Munich, qui cherche toujours le successeur de Robert Lewandowski. Une concurrence féroce pour le Paris Saint-Germain, également sur les traces du Nigérien... mais qui doit rattraper un certain retard !

En marge des festivités du Scudetto du Napoli, le président Aurelio de Laurentiis a plusieurs fois clamé haut et fort qu’il ne vendra pas Victor Osimhen cet été. Mais peut-on y croire ? Car si l’attaquant a un contrat jusqu’en juin 2025 et semble se plaire à Naples, ça pourrait être de plus en plus compliqué de résister au mercato qui approche.

Le Bayern Munich sort l’artillerie lourde pour Osimhen

Car la liste des prétendants à l’actuel Capocannoniere du championnat italien est très longue ! La Stampa annonce ce samedi que le Bayern Munich semble planifier une offensive de taille, puisqu’en plus d’Osimhen les dirigeants souhaiteraient recruter Luciano Spalletti, l’entraineur napolitain. Les 150M€ réclamé ces dernières semaines ne semblent d’ailleurs pas faire peur aux Bavarois.

On attend un signe du PSG

Le PSG est également un candidat sérieux, surtout avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar. RMC Sport assure que Victor Osimhen est la priorité de Luis Campos, qui l’a côtoyé par le passé au LOSC et qui voudrait l’offrir à Kylian Mbappé. La Stampa révèle toutefois que dans l'entourage du joueur on attendrait toujours un signe de la part du PSG.

La piste anglaise, pas si chaude que ça ?