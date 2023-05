Affaire Messi : Le PSG change tout, le Qatar valide totalement

Thomas Bourseau

Lionel Messi est sanctionné par le PSG à la fois sportivement et financièrement pour avoir déserté en début de semaine en Arabie saoudite sans l’aval du club. La punition instaurée par les dirigeants a été validée par les propriétaires qataris et les proches du président Nasser Al-Khelaïfi.

Les journées se suivent et le feuilleton Lionel Messi continue d’animer l’actualité du PSG. Outre son avenir qui semble s’écrire en pointillés du côté de Paris depuis sa suspension de deux semaines annoncée ces derniers jours après l’ouverture d’une procédure interne disciplinaire à l’encontre de Lionel Messi. La cause ? La visite non autorisée de l’Argentin en Arabie saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme du pays.

«Je m'excuse auprès de mes coéquipiers»

Sanctionné à la fois sportivement et financièrement, Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser au Paris Saint-Germain au vu de sa situation contractuelle d’une part, mais aussi en raison de la tournure des évènements. Par le biais d’une story publiée sur Instagram vendredi, la star du PSG s’est excusée auprès de ses coéquipiers et de ses dirigeants pour avoir manqué à ses obligations professionnelles. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi ».

«Cette semaine il y a eu un changement important et positif : la défense du club, l'équipe et la discipline passent avant tout»