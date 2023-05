PSG : Messi s’excuse, l’Argentine hallucine

Alexis Brunet

Lionel Messi a délibérément séché un entraînement de son club le PSG, prévu lundi dernier, afin de se rendre en Arabie saoudite pour un sponsor. Cela a conduit l'état-major parisien à prendre une sanction exemplaire envers l'Argentin, qui s'est vu infliger une suspension d'entraînements, de matches et de salaire d'une durée de deux semaines. Derrière Messi a réalisé une vidéo pour s'excuser mais selon la presse argentine, il n'aurait pas dû.

Il y a presque deux ans, l'arrivée de Lionel Messi à Paris était accompagnée d'espoir et d'amour. Une admiration pour l'un des meilleurs joueurs du monde qui devait faire passer un palier au PSG, gagner la Ligue des Champions. Problème deux années plus tard, Paris n'a toujours pas gagné la coupe aux grandes oreilles et l'amour a laissé place à la haine.

Messi s'est excusé

Cela ne l'a jamais vraiment fait entre Messi et le PSG. Pas non plus dans le cœur des supporters, la relation s'est définitivement brisée lorsque Messi a préféré se rendre en Arabie saoudite pour répondre aux besoins de l'un de ses sponsors plutôt que de participer à l'entraînement collectif initialement prévu. Suspendu deux semaines par le PSG pour cela, l'Argentin s'est excusé à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux hier, vendredi 5 mai.

PSG : Surprise, Lionel Messi se fait fracasser ! https://t.co/Oe3kBNO9R4 pic.twitter.com/32MjLhLKdh — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

La presse argentine est unanime, Messi n'aurait pas dû s'excuser