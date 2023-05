Un cadre de l’OM ressemble à une vedette du PSG, il livre une étonnante réponse

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’OM se rend sur la pelouse de Lens dans ce qui pourrait s’avérer être une rencontre finale pour la 2ème place du championnat. Alors que les deux équipes courent après une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen peut compter sur son capitaine Valentin Rongier, toujours aussi régulier. Une constance qu’a tenu à souligner Alou Diarra, à qui le joueur marseillais fait penser à une vedette du PSG.

L’OM a son destin entre ses mains. Auteurs d’une saison très satisfaisante, les hommes du technicien croate Igor Tudor se rendent ce samedi à Lens dans l’optique de conserver leur 2ème place au classement. Les Marseillais possèdent un petit point d’avance sur leur adversaire du soir, et même un match nul pourrait leur donner un avantage pour la fin de saison.

Rongier, homme fort de l’OM cette saison

Homme fort d’Igor Tudor depuis le début de saison, Valentin Rongier est même devenu capitaine de l’OM à plein temps, en l’absence régulière de Dimitri Payet dans le 11 de départ. Polyvalent, l’ancien joueur du FC Nantes peut évoluer à plusieurs postes avec brio, et a récemment reçu les louanges d’Alou Diarra, passé par le club marseillais entre 2011 et 2012.

Rongier «me faisait penser à Verratti» estime Alou Diarra