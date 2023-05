OM : Le successeur de Guendouzi déniché pour 0€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme très actif, le mercato de l’OM devrait animer l’été. Il faut dire que plusieurs joueurs sont déjà pressentis pour quitter le club à l’image de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet. Et Pablo Longoria semble avoir trouvé leur remplaçant puisque le club phocéen s’intéresserait à Branco Van den Boomen.

Cet été, l'OM devrait se montrer une nouvelle fois très actif sur le mercato. Et une fois n'est pas coutume, de grosses ventes sont attendues à l'image de celles de Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet. Des départs qu'il faudra compenser. Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM fait parties des prétendants pour recruter Branco Van den Boomen dont le contrat à Toulouse s'achève le 30 juin. Ce dernier a toutefois ouvert la porte à une prolongation avec le Téfécé .

Van den Boomen dans le viseur de l'OM ?

« Après, je reste focus sur le terrain, je ne pense pas trop au reste. Je mets systématiquement mon cœur pour le club. Si je pars, je resterai Toulousain toute ma vie. Si je reste, je jouerai l'Europa League, c'est bien. Oui, c'est une déclaration d'amour. Quand je suis arrivé ici, j'étais un petit joueur de Ligue 2, aujourd'hui, je joue contre Fofana... C'est bien pour moi et pour le club », confiait le milieu de terrain néerlandais en zone mixte avant de revenir sur la prestation des Toulousains lors de la défaite contre le RC Lens mardi (0-1).

«Si je pars, je resterai Toulousain toute ma vie»