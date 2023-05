Messi, Neymar, OM… Toutes les infos mercato du 5 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : C’est mort pour Messi avec Al-Hilal ?

Selon les révélations de Mundo Deportivo , le déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite ne concernait en aucun cas son possible transfert. L'attaquant argentin du PSG aurait simplement respecté un accord conclu avec le ministère du tourisme saoudien. Il y aurait bel et bien eu des contacts avec Al Hilal, mais Messi n'aurait pas eu affaire à ce club lors de son dernier voyage en Arabie Saoudite. D'ailleurs, le joueur du PSG n'aurait pas non plus visité de potentiels futures demeures dans le pays ces derniers jours.



Lionel Messi était prêt à prolonger au PSG

Les versons continuent de s'opposer dans le feuilleton Lionel Messi ! Avant que la situation ne s'envenime avec le PSG et qu'il ne soit sanctionné pour son déplacement non-autorisé en Arabie Saoudite, l'attaquant argentin aurait même été prêt à envisager une prolongation de son contrat au sein du club de la capitale comme le révèle Le Parisien . Un dossier amorcé par le Qatar, mais de son côté, Luis Campos n'a jamais été en faveur d'une nouvelle proposition de contrat pour Messi.



PSG : Messi vise un club européen

Dans sa chronique sur Caught Offside , le journaliste de CBS Sports Jonathan Johnson évoqué la future destination de Lionel Messi qui arrive en fin de contrat au PSG : « L'Inter de Miami est intéressé, et beaucoup de gens dans et autour du club de la MLS parlent de leurs chances d'obtenir Messi dans un avenir proche. Toutefois, d'après mes informations, un éventuel transfert ne serait pas immédiat, Messi souhaitant rester en Europe et continuer à jouer la Ligue des champions pendant encore une ou deux saisons », explique-t-il.



Le PSG prêt à lâcher Neymar en prêt

Comme l'a révélé L'EQUIPE jeudi, le PSG est toujours autant déterminé à lâcher Neymar et pourrait même envisager un départ sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour l'attaquant brésilien. Une tendance confirmée en Espagne par La Cadena Ser .



L’OM prépare un gros mercato

L’EQUIPE fait également un point dans ses colonnes du jour sur le mercato de l’OM, et indique que Pablo Longoria et Javier Ribalta, respectivement président et directeur sportif, préparent du mouvement. Il pourrait y avoir au minimum sept ou huit départs pour autant d’arrivées. De plus, l’OM n’hésitera pas à proposer des salaires conséquents afin d’attirer des grands noms, comme elle l’avait fait avec Alexis Sanchez l’été dernier.



Un joueur de Ligue 1 pisté par l’OM

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'OM fait partie des prétendants en course pour Branco Van den Boomen, le milieu de terrain de Toulouse, qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison et sera donc libre. À noter que PSV Eindhoven, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, le Séville FC, Wolfsburg ou encore Galatasaray sont également dans la course.



