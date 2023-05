L’OM prépare des folies pour son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, un objectif qui semble plutôt bien engagé pour le moment, l’OM devrait réserver un mercato estival particulièrement agité. Et Pablo Longoria, comme il l’a fait avec Alexis Sanchez la saison passée, n’hésitera pas à proposer de gros salaires pour attirer des stars.

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1 avec un point d’avance sur le RC Lens, qu’il affrontera justement samedi soir dans un choc décisif pour une qualification directe en Ligue des Champions, l’OM joue gros en cette fin de saison. Et l’issue de son parcours en championnat dictera ses capacités à pouvoir dépenser durant le mercato estival, période qui s’annonce d’ores et déjà agitée pour le club phocéen.

L’OM prépare du mouvement…

L’EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur le recrutement à venir pour l’OM, et indique que Pablo Longoria et Javier Ribalta, respectivement président et directeur sportif, préparent du mouvement. Il pourrait y avoir au minimum sept ou huit départs pour autant d’arrivées à l’OM. Mais ce n’est pas tout.

… et des stars !

En cas de qualification directe pour la C1, la direction de l’OM n’hésitera pas non plus à proposer des salaires conséquents afin d’attirer des grands noms, comme elle l’avait fait avec Alexis Sanchez l’été dernier. Reste à savoir quels seront les profils ciblés…