PSG : Coup de théâtre pour le mercato de Messi

Amadou Diawara

Aperçu en Arabie Saoudite ces dernières semaines, Lionel Messi se serait déplacé dans le pays pour préparer un potentiel transfert. Une information balayée par la presse espagnole. Selon cette dernière, la Pulga a fait le voyage pour respecter un accord qu'il a conclu avec le ministère du tourisme saoudien.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait migrer vers l'Arabie Saoudite librement et gratuitement à la fin de la saison. D'ailleurs, à en croire Marco Kirdemir, la Pulga a voyagé dans le pays pour préparer son potentiel transfert à Al Hilal.

Un accord entre Messi et le ministère du tourisme saoudien

« Il a une offre de 600 millions de dollars (543M€) d'Al-Hilal, l'équipe du roi. (...) Ils vont dépenser autant d'argent que possible. (...) Le déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite ? Messi s'est rendu dans le pays pour le connaître, pour voir où il pourrait vivre. Si sa famille donne le feu vert, il jouera en Arabie saoudite (la saison prochaine) » , a révélé Marco Kirdemir, agent de la FIFA proche de Nasser Al-Khelaïfi et du roi d'Arabie Saoudite, à Goles ce jeudi.

Aucun contact avec Al Hilal et Messi dernièrement ?