PSG : Mbappé plombé par une offre à 60M€ !

Déterminé à recruter du sang neuf au poste de buteur cet été à la demande Kylian Mbappé, le PSG courtise notamment Randal Kolo Muani pour satisfaire sa star. Mais le Bayern Munich, qui en pince également pour joueur français de l’Eintracht Francfort, a pris les devants avec une offre de 60M€ qui pourrait donc plomber le PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé souhaite voir arriver un attaquant cet été au PSG capable de tenir le rôle de pivot. Le départ de Lionel Messi étant acté et l’avenir de Neymar incertain, le secteur offensif parisien devrait faire peau neuve dans les semaines à venir, et Luis Campos s’active donc en coulisses pour donner satisfaction à Mbappé.

Le PSG vise Kolo Muani

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Randal Kolo Muani, le buteur de l’Eintracht Francfort. L’ancien Nantais présente d’ailleurs l’avantage de déjà connaître Kylian Mbappé qu’il côtoie en équipe de France, et le numéro 7 du PSG aurait déjà échangé avec lui à ce sujet. Mais la concurrence est rude dans ce dossier…

Le Bayern passe à l’action

En effet, comme l’a annoncé Sport Bild vendredi, le Bayern Munich serait prêt à offrir 60M€ plus des bonus pour recruter Randal Kolo Muani. Une somme encore très éloignée des 120M€ réclamés par Francfort, mais qui confirme donc une menace concrète pour Kylian Mbappé et le PSG dans ce dossier.