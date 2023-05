C'est annoncé, un nouveau scandale va éclater au PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG enchaine les polémiques, et elles sont de plus en plus improbables au fil du temps. Et à en croire un proche du vestiaire de Christophe Galtier, le club de la capitale devrait vivre de nouveaux scandales d'ici la fin de cet exercice 2022-2023.

En signant au PSG, Christophe Galtier savait qu'il allait vivre des mois mouvementés, mais il n'avait certainement pas prédit qu'il allait devoir gérer autant de situations hallucinantes.

Le PSG enchaine les scandales les plus fous

Depuis le début de la saison, le PSG enchaine les scandales. On peut même dire que le club de la capitale bat des records, tant il a multiplié les polémiques ces derniers mois.

Le PSG n'en a pas fini avec les polémiques