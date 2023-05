Scandale au PSG : Il clashe Messi et se fait dézinguer

Amadou Diawara

Après avoir séché un entrainement sans autorisation pour voyager en Arabie Saoudite, Lionel Messi a été suspendu pour une durée de deux semaines par la direction du PSG. Alors que la Pulga s'est excusée, Jérôme Rothen l'a clashé. Dans la foulée, Jorge D'Alessandro a tenu à prendre la défense de son compatriote argentin à sa manière.

Aperçu en Arabie Saoudite il y a quelques jours, Lionel Messi a séché un entrainement de Christophe Galtier. Furieuse, la direction du PSG a décidé de prendre des mesures drastiques. En effet, les hautes sphères parisiennes ont suspendu la Pulga pour une durée de deux semaines, avant que cette dernière ne présente ses excuses. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler » , s'est justifié le numéro 30 du PSG.

👊"MESSI le ha PINTADO la CARA a FRANCIA. ¿¿Quién es ROTHEN??"👊😡Brutal defensa de @pibedale en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/Ocgqef23is — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2023

«Messi a peint le visage de la France»

Malgré l'annonce de Leo Messi, Jérôme Rothen estime qu'il est inexcusable. « Il a fait une erreur, il la reconnaît donc le PSG avait raison de le sanctionner parce que c’est une faute professionnelle. Mon avis ? Moi je renvoie la balle à Leo Messi. Est ce que depuis deux ans, son investissement est suffisant et excusable ? Non. Pour moi, le PSG n’a pas besoin de Messi pour être champion de France. Sachant qu’il ne va pas prolonger, vaut mieux que son aventure se termine comme ça. Les excuses ne changent rien. Est-ce qu’il s’est excusé de ne pas saluer les supporters ? De ne pas être investi sur le terrain et en dehors ? De ne pas parler français ? De ne pas parler à un média français ? Tant mieux qu’il la fasse cette vidéo mais il se trouve une excuse parce qu’il dit qu’il "ne pouvait pas décaler". Mais quel est ton métier ? De faire le fanfaron en Arabie Saoudite ou de jouer au PSG ? » , a pesté l'ancien milieu gauche du PSG dans Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce vendredi.

«Qui est Rothen»