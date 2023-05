Incroyable clash au PSG, il hallucine

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans la crise extrasportive actuelle qui frappe le PSG, la tension est à son comble. Jérôme Rothen a même avoué avoir eu un accrochage avec Marco Verratti qui n’a pas du tout apprécié les critiques à son égard. Et Daniel Riolo, habitué à charger le milieu de terrain du PSG, en a remis une couche à ce sujet.

Jeudi soir, sur les ondes de RMC Sport, l’ancien ailier gauche du PSG Jérôme Rothen a fait une révélation fracassante au sujet d’un clash qu’il a eu ces derniers jours avec Marco Verratti : « Un joueur du PSG m’a attaqué. Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas », indique Rothen, qui parle de Verratti sans le nommer.

« Comment tu peux me parler comme ça ? »

L’ancien joueur du PSG poursuit sur cet échange musclé avec le milieu de terrain italien : « Derrière il y a un échange. Je ne me débine pas. Je lui explique les choses comme elles sont. Je lui dis : 'Oui il y a un manque d’investissement.' Quand tu es un joueur qui est là depuis X années, et que tu te permets de me dire que tu es professionnel à 100%, que tu respectes l’histoire du club…. Imaginez la mentalité de ces mecs-là ! Eux, ce sont les garants de l’histoire du club et il me dit : 'C’est nous qui avons marqué l’histoire de ce club, parce qu’avant il n’y avait quasiment rien.' Mais comment tu peux me parler comme ça, à moi qui ai grandi en région parisienne ? A l'âge de quatre ans, j'allais au stade ! Ce joueur-là me dit ‘J’aurais pu gagner et je peux encore gagner plus d’argent ailleurs”. Mais vas-y ! Vas-y qu'est que tu attends ? On ne veut plus de joueurs comme vous, il fait que ça change ». Des révélations retentissantes de Rothen, qui ne sont pas restées sans réaction.

J’ai lu que Jérôme rothen a reçu un appel d’un joueur important du PSG. Il lui a dit que avant lui, eux, il n’y avait quasiment rien… ces types là ne comprendront jamais rien ! Jamais ! Aucun respect pour le passé .. . Qu’ils partent vite !! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 4, 2023

