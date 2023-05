En direct, il révéle un clash avec une star du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'antenne ce jeudi, Jérôme Rothen aurait eu un échange musclé avec un joueur du PSG, dont le nom n'a pas filtré. Une discussion téléphonique, qui a provoqué la colère de l'ancien international français. Ce dernier n'a pas hésité à réclamer le départ de ce joueur, alors que la colère monte chez les supporters parisiens.

« Un joueur du PSG m’a attaqué ». Très critique à l'égard du PSG cette saison, Jérôme Rothen a fait une révélation surprenante à l'antenne. L'ancien joueur du club parisien a annoncé qu'une star du groupe avait pris son téléphone pour discuter avec lui des difficultés rencontrées par la formation cette saison. Malgré neuf défaites enregistrés en 2023, le PSG reste en tête du championnat, mais son avance fond à vitesse grand V. Un bilan insuffisant pour Rothen.

Rothen a discuté avec un joueur du PSG

« Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas. Le match de Lorient, ce n’est pas possible. Les erreurs de certains joueurs sont répétées. Quand tu mets en cause le professionnalisme de certains et que certains se permettent de reprendre ces phrases parce que tu fais la Une dans les journaux internationaux et dans leur pays, ils reprennent la Une et ils t’envoient un petit message. Et puis ils rigolent. Ça les fait rire, ça part de là » a déclaré Rothen, avant de dévoiler la teneur de sa discussion.

« On ne veut plus de joueurs comme vous »