PSG : Ça dérape chez Neymar, la police intervient

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que plusieurs centaines de supporters du PSG s’étaient réunis ce mercredi devant le siège du club pour exprimer leur mécontentement, une poignée d’entre eux a poursuivi la protestation devant le domicile de Neymar à Bougival. Une action condamnée par la formation parisienne, obligeant l’intervention de la police pour mettre fin à cette manifestation spontanée et sans violence.

Les supporters du PSG en ont marre et le font savoir. Après un rassemblement devant le siège du club à Boulogne, des fans parisiens ont pris le chemin de Bougival pour se réunir devant le domicile de Neymar, et réclamer son départ avec des chants « Neymar casse-toi ». Le PSG a condamné « avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus », apportant son soutien aux joueurs ciblés par les insultes des supporters, dont Neymar.

PSG : Neymar poussé dehors, il sort du silence https://t.co/0uZWtyoycO pic.twitter.com/5vVc1aU3o7 — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« Ils se sont dispersés très vite, en 5 minutes c’était fini »

Les images de ce rassemblement ont fait le tour du monde et font forcément parler dans la commune des Yvelines. Comme l’explique Le Parisien , la police est intervenue dans la soirée pour mettre un terme au rassemblement spontané, qui n’a donné lieu à « aucune dégradation ou échauffourées » selon une habitante, expliquant au quotidien francilien : « Ils se sont dispersés très vite, en 5 minutes c’était fini. »

« Je crois en avoir vu plusieurs avec des maillots d’Auteuil »