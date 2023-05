«Il m’a attaqué» : Incroyable, un joueur du PSG prend son téléphone et se lâche

Axel Cornic

Très critique à l’encontre du Paris Saint-Germain depuis quelques mois, Jérôme Rothen a fait une grande révélation ce jeudi. Un joueur actuellement au club l’aurait en effet interpellé par téléphone après ses sorties concernant la direction prise par le projet parisien et une mise au clair assez animée s’en serait suivie...

Décidément, chaque jour nous livre une nouvelle histoire rocambolesque avec le PSG. Après les désillusions sportives, les polémiques autour de Christophe Galtier et les récentes tensions autour de Lionel Messi ou de Neymar, un nouvel épisode du feuilleton parisien est évoqué ce jeudi, avec un échange musclé entre un joueur actuel et une ancienne gloire.

PSG : Ça dérape chez Neymar, la police intervient https://t.co/b6EclrqxkP pic.twitter.com/F7kEoCZaha — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« Un joueur du PSG m’a attaqué »

Dans son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a en effet raconté avoir été interpellé par un joueur du PSG tout récemment. « Un joueur du PSG m’a attaqué » a expliqué l’ancienne gloire parisienne. « Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas. Le match de Lorient, ce n’est pas possible. Les erreurs de certains joueurs sont répétées. Quand tu mets en cause le professionnalisme de certains et que certains se permettent de reprendre ces phrases parce que tu fais la Une dans les journaux internationaux et dans leur pays, ils reprennent la Une et ils t’envoient un petit message. Et puis ils rigolent. Ça les fait rire, ça part de là ».

« C’est nous qui avons marqué l’histoire de ce club, parce qu’avant il n’y avait quasiment rien »