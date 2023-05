Neymar - PSG : Riolo impliqué dans un incroyable clash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les supporters du PSG ont multiplié les manifestations ces dernières heures, Daniel Riolo s'est réjoui de voir les Ultras se révolter, notamment face aux stars telles que Neymar et Lionel Messi. Néanmoins, cela ne plaît à tout le monde et Olivier Dacourt ne s'est pas gêné pour reprendre le journaliste de volée. Et ce dernier s'est évidemment défendu.

Mercredi, plusieurs Ultras sont allés devant la Factory, le siège du PSG, afin de manifester leur mécontentement en insultant certains joueurs. Un comportement validé par Daniel Riolo. « Donc certains n’ont pas aimé la manifestation des supporters du PSG hier (mercredi, NDLR) ? Les mêmes qui se plaignaient de la non réaction des mêmes supporters au stade ? », s'est interrogé le journaliste de RMC sur Twitter .

Tu as tjs defendu les mercenaires … chacun son métier … qd il faut manger on vient dans les médias des affreux journalistes hein ? vs êtes bcp dans ce genre. A la Roma ou ailleurs tu aurais trouvé ça « normal » car culture foot. En France on doit tt accepter — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 4, 2023

Dacourt fracasse Riolo...

Mais alors que d'autres supporters sont allés devant le domicile de Neymar pour réclamer son départ, Olivier Dacourt estime que les propos de Daniel Riolo ne sont pas recevables. « Légitime devant le siège mais inconcevable devant la maison d’un joueur. On va envoyer des gens devant chez toi quand tu diras des conneries. Et dieu sait que tu en débites. Tu verras l’effet que ça fait », a estimé l'ancien joueur de l'AS Roma, et désormais consultant pour Canal+ .

... qui lui répond !