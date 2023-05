PSG : Messi s’excuse, le Qatar lui répond sèchement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mardi dernier, le PSG décidait de frapper fort en sanctionnant Lionel Messi, coupable de s'être rendu en Arabie Saoudite sans l'accord de son club. La sanction est tombée assez vite. Le joueur argentin a été suspendu deux semaines. Conscient de son erreur, il a présenté ses excuses ce vendredi. Un geste apprécié par le PSG, qui a tenu à lui répondre.

Suspendu pour une durée de deux semaines par le PSG, Lionel Messi est revenu sur son voyage en Arabie Saoudite et son absence à l'entraînement lundi dernier. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi » a expliqué Messi ce vendredi.

Le PSG a apprécié ses excuses

Des excuses appréciées par le PSG comme l'annonce El Pais . Le club parisien a apprécié le geste de l'international argentin, au cœur de l'actualité ces derniers jours. Toutefois, il estime avoir fait le bon choix en faisant preuve de fermeté.

Le Qatar lui répond cash