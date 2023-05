Scandale Messi : Galtier victime du PSG

Axel Cornic

L’escapade de Lionel Messi en Arabie Saoudite a soulevé une énorme polémique et les conséquences pourraient être sérieuses. L’Argentin a en effet été suspendu par le Paris Saint-Germain pour une quinzaine de jours et certains se demandent même si on le reverra rejouer en club avant la fin de son contrat, le 30 juin prochain.

La fin de saison du PSG était déjà sous tension, mais elle est désormais devenue explosive avec l’énorme polémique qui a éclaté autour de Lionel Messi. Suspendu par son club après un voyage vraisemblablement non autorisé en Arabie Saoudite, le septuple Ballon d’Or fait beaucoup parler de lui et avec la fin de son contrat qui approche, l’avenir est des plus flous.

Le PSG tape fort pour Lionel Messi

C’est notamment le cas de son avenir à court terme, puisque de plus en plus de questions ont été soulevées concernant sa fin de saison au PSG, avec même une séparation anticipée qui a été évoquée. Interrogé sur ce sujet épineux en conférence de presse, Christophe Galtier a préféré botter en touche. « On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu'il va se passer, évidemment qu'il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné » a expliqué le coach du PSG, à quelques jours du match contre Troyes.

Galtier ne comprend pas vraiment