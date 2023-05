«Scandaleux» : Le PSG se fait détruire, Messi va adorer

Pierrick Levallet

À l'approche de la fin de saison, rien ne va plus pour Lionel Messi au PSG. Aperçu en Arabie Saoudite au lendemain de la défaite face au FC Lorient, l'Argentin a été suspendu par le club de la capitale. Les supporters parisiens n'ont également pas manqué de faire savoir leur mécontentement à l'égard de La Pulga. Mais pour certains, ils ont tout simplement été irrespectueux.

La goutte de trop. Au lendemain de la défaite du PSG face au FC Lorient, Lionel Messi surprenait son monde en étant aperçu à l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite. L’Argentin s’y était rendu dans le cadre d’une obligation contractuelle puisqu’il est ambassadeur du tourisme saoudien. Cependant, La Pulga a fait son voyage sans l’accord du PSG. Résultat, le club de la capitale l’a suspendu, actant par la même occasion le divorce entre les deux parties alors que la formation parisienne cherchait à le prolonger depuis plusieurs mois.

Messi a fait une énorme annonce au PSG https://t.co/pEcSGjfuwJ pic.twitter.com/RmCre81HQ7 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Messi ciblé par les supporters du PSG

Chez les supporters parisiens, cet épisode a eu du mal à passer. Déjà très critiqué pour son investissement, Lionel Messi a une nouvelle fois été ciblé par les fans du PSG. Ces derniers se sont réunis devant le siège du club pour crier leur colère. Plusieurs messages ont été véhiculés, notamment à l’encontre de Neymar et Lionel Messi. « Messi hijo de p*ta » pouvait-on entendre. Pour Antonio Mohamed, c’est un immense manque de respect envers le septuple Ballon d’Or.

«C'est un manque de respect»