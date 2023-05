PSG : Neymar insulté, Galtier n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence ce vendredi après une semaine bouillante dans l'actualité du PSG, Christophe Galtier ne manquait pas de sujets très chauds à évoquer. Il a notamment commenté le comportement des supporters parisiens qui se sont rendus au domicile de Neymar.

La semaine du PSG aura été particulièrement mouvementée. Entre la sanction infligée à Lionel Messi pour son voyage en Arabie Saoudite sans autorisation et la colère des supporters, Christophe Galtier se savait très attendu ce vendredi en conférence de presse. Et le coach parisien en a notamment profité pour critiquer le comportement des supporters du PSG qui se sont rendus au domicile de Neymar pour l'insulter.

Le PSG veut éjecter Neymar, un prétendant sort du silence https://t.co/NRcowSBbel pic.twitter.com/WlFHTVqhQp — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«La vie privée doit rester la vie privée»

« Concernant le rassemblement devant le domicile d’un joueur, que ce soit Neymar ou quelqu’un d’autre, il faut faire très attention à cela. La vie privée doit rester la vie privée. Je peux comprendre la colère et la déception des supporters », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'ajouter que le comportement de ces individus aurait pu être très dangereux.

«Notre société est devenue folle et incontrôlable»