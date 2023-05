 Sanctionné par le PSG, Messi prend enfin la parole

Thomas Bourseau

Quelques jours après l’annonce de sa suspension par le PSG pour des raisons disciplinaires, Lionel Messi est sorti du silence. Par le biais de son compte Instagram, l’Argentin a vidé son sac.

Lionel Messi est silencieux depuis l’annonce de sa suspension pour cette semaine et la suivante par le PSG. Après la déroute parisienne à domicile face à Lorient dimanche dernier, Messi s’en est allé pour l’Arabie saoudite dans le cadre de son contrat en tant qu’ambassadeur du tourisme du pays. Et ce, bien que le PSG n’ait pas donné son aval pour cette sortie.

Le clan Messi avait déjà riposté via Romano

En cas de victoire face à Lorient, les joueurs auraient eu un jour de repos. Mais cette défaite a altéré les plans du staff technique qui a choisi de faire une séance lundi, alors que Lionel Messi était à 6000 Km à Riyad. De quoi lui valoir une suspension que son clan n’a pas comprise d’après le journaliste Fabrizio Romano qui a affirmé via YouTube que les plans du club avaient changé au dernier moment, lorsque Messi était déjà dans l’avion.

«Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi»