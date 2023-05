Le PSG punit Messi, un complot est dévoilé

Jean de Teyssière

Suite à la suspension de Lionel Messi durant deux semaines par le Paris Saint-Germain après son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, le monde du football s'est enflammé. Comme souvent, deux camps s'opposent : ceux qui trouvent logique cette suspension et ceux qui y voit de l'irrespect envers l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG pense lui que cette situation arrange le PSG.

Devant une prolongation qui prenait du temps à se décider, le Paris Saint-Germain aurait-il profité de ce voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite pour pousser son numéro 30 à partir ? C'est une hypothèse à laquelle Jérôme Alonzo est favorable.

«Le PSG ne savaient pas comment dire à Messi qu'ils ne voulaient plus de lui»

Dans une interview accordée au Parisien , Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG juge cette sanction : « C’est du théâtre. Qui est dupe ? Pendant douze ans de QSI, les mecs font ce qu’ils veulent et ont des petites sanctions. Que Messi soit sanctionné, c’est normal. Mais quinze jours d’interdiction d’aller au camp des Loges, cela n’a aucun sens quand on pense à tous ces joueurs qui ont trimballé le club et n’ont rien eu. La vérité, c’est que les dirigeants ne savaient pas comment dire à Messi qu’ils ne voulaient plus de lui et jouent les outragés. Excepté le licenciement de Dhorasoo il y a quinze ans, je n’ai jamais vu une telle sévérité ici. »

PSG : Neymar insulté, Galtier n’en revient pas https://t.co/3kIa5FCGzH pic.twitter.com/uqrfsEZIcJ — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«C'est toi l'incompétent»