Zidane - PSG : Cette annonce qui va faire trembler le Qatar

Amadou Diawara

Pour assurer la potentielle succession de Christophe Galtier au PSG, le Qatar rêverait toujours de recruter Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier pourrait prendre la place de Carlo Ancelotti, qui est dans le viseur de la fédération brésilienne de football. D'ailleurs, Ednaldo Rodrigues - le président de la CBF - a affirmé son intention de s'offrir les services du technicien italien.

A la peine au PSG depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Et en cas d'éviction de l'entraineur français, le Qatar rêverait toujours de recruter Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 pourrait snober les hautes sphères du PSG pour faire un nouveau retour au Real Madrid.

Zidane pourrait recaler le PSG pour le Real

Alors que Carlo Ancelotti serait suivi de près par la fédération brésilienne de football, Zinedine Zidane verrait d'un bon œil l'idée de prendre sa place au Real Madrid. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Ednaldo Rodrigues - président de la CBF - a annoncé qu'il était déterminé à recruter le coach italien.

«Ancelotti est notre favori»