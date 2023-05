PSG : Insulté, Neymar déclare la guerre à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar serait toujours remonté contre Kylian Mbappé. Après l'épisode du penaltygate en début de saison, un nouveau like polémique pourrait raviver les tensions entre les deux stars. Insulté par des supporters parisiens devant son domicile, le joueur brésilien a répondu sur les réseaux sociaux, mais aussi en likant certains messages, dont l'un concerne directement Mbappé.

En septembre dernier, Kylian Mbappé avait annoncé la couleur au sujet de sa relation avec Neymar. « On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça » avait-il déclaré. La balance avait sévèrement penché vers le froid en début de saison après l'épisode du penaltygate. Sur les réseaux sociaux, Neymar n'avait pas hésité à aimer certains messages affirmant qu'il était un meilleur tireur que son coéquipier.

Neymar s'en prend indirectement à Mbappé

Insulté à son domicile mercredi soir, Neymar a récidivé, likant plusieurs messages visant les supporters parisiens, mais aussi un visant directement de Kylian Mbappé. « Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince (Mbappé) pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en LDC, qui avait une passe facile pour Neymar mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est dieu maintenant » a écrit un certain Ofuiclear sur Instagram.

Quelle est l'origine du conflit ?

Pas de quoi arranger la situation entre Mbappé et Neymar. Proches lors de leur arrivée au PSG en 2017, les deux joueurs ont pris leurs distances ces derniers mois. La raison ? Selon certaines sources, Neymar a appris que Mbappé avait réclamé son départ au PSG lors du dernier mercato estival. Depuis, les liens se seraient distendus. Et leur relation ne devrait pas se réchauffer, surtout que Neymar continue à être annoncé sur le départ.