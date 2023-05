Messi - Mbappé : C’est terminé, le PSG s’est raté

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, il y a eu quelques actions de classe cette saison qui ont permis au PSG de ressortir victorieux de certains matchs. Néanmoins, la magie est moindre et Messi est suspendu par le club. De quoi affaiblir le PSG d’après un adversaire.

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont particulièrement bien combiné à plusieurs reprises cette saison, en atteste notamment le dédoublement qui a amené le second but de Mbappé face à Angers le 21 avril dernier, délicieusement servi par une talonnade de Messi. Néanmoins, la magie n’a pas autant opéré qu’en première partie de saison entre les deux stars, de quoi permettre aux adversaires de mieux museler le PSG.

«Messi et Mbappé pouvaient masquer les erreurs défensives…»

Pour Le Parisien , l’entraîneur d’un club de seconde partie de tableau de Ligue 1 ne s’est pas gêné de souligner les manquements criants du PSG depuis la fin du Mondial que Kylian Mbappé et Lionel Messi ne peuvent plus masquer. « On sait qu’on peut avoir le ballon, qu’on peut le tenir, alors que ce n’était pas du tout le cas en première partie de saison. Messi et Mbappé pouvaient masquer les erreurs défensives. Maintenant, quand on joue le PSG, on a des raisons d’y croire ».

Messi suspendu, un gros casse-tête pour Galtier

De par sa suspension temporaire pour la fin de cette semaine et la prochaine en raison d’une procédure disciplinaire ouverte par le PSG après le voyage non autorisé de Lionel Messi en Arabie saoudite cette semaine, le Paris Saint-Germain pourrait ne plus pouvoir compter sur Lionel Messi en cette fin de saison… Casse-tête à venir donc pour Christophe Galtier…