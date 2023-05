PSG : Un allié inattendu dans l’opération Messi ?

Axel Cornic

Après les évènements des derniers jours, une séparation semble être devenue inévitable pour Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. La fin de contrat de l'Argentin semble tomber à pic, puisqu’il pourrait quitter libre le club le 30 juin prochain pour relever un nouveau défi. L’option principale reste un retour au FC Barcelone, qui pour le moment est toutefois assez compliqué.

Depuis 2021, les supporters du FC Barcelone rêvent d’un retour de Lionel Messi. Cela pourrait enfin se réaliser cet été, puisque le septuple Ballon d’Or se rapproche inexorablement de la fin de son contrat et donc d’un départ du PSG, qui ne semble plus vraiment être prêt à tout pour le retenir.

Lionel Messi prêt à revenir, mais...

A en croire Il Corriere dello Sport , Lionel Messi serait effectivement enclin à retrouver son ancien club, mais il souhaiterait avoir plusieurs garanties, sur le plan économique comme sportif. Et justement, le FC Barcelone ne roule pas sur l’or en ce moment, bien au contraire. Il faudrait en effet baisser la masse salariale d’au moins 205M€ pour pouvoir accueillir l’idole argentine.

Alemany, le seul espoir du Barça

La solution pourrait venir d’un homme qui semble être opposé à ce retour et qui aurait même quitté le club catalan à cause de cela. Il s’agit de Mateu Alemany, ancien directeur du football au FC Barcelone qui a quitté son poste tout récemment et qui pourrait rapidement rebondir en Angleterre, du côté d’Aston Villa. Justement, Il Corriere explique qu’au sein du Barça on espèrerait le voir emmener avec lui quelques indésirables comme Ferran Torres, Eric Garcia ou encore Andreas Christensen.