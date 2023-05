L’Arabie Saoudite à l’OM, il lâche une énorme annonce sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rumeurs sur la vente de l'OM sont reparties de plus belle après la sortie de Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient. Sur RMC, le journaliste avait laissé entendre que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre en main un club français, sans véritablement citer le club marseillais. Une sortie, qui a agacé Thibaud Vézirian, très actif dans ce dossier.

Le serpent de mer de la vente de l'OM est remonté à la surface, notamment après la déclaration de Georges Malbrunot sur RMC . « L’Arabie Saoudite a envie d’acheter un gros club européen. Parfois, on dit qu’ils lorgnent l’OM. Il y a eu beaucoup de bruit qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d’avoir un autre grand club européen, pourquoi pas français » a lâché le journaliste du Figaro. Il faut dire que l'Arabie Saoudite a été annoncée comme l'un des candidats au rachat du club marseillais ces derniers mois. Très actif dans ce dossier de vente, Thibaud Vézirian a réagi à cette sortie.





L’OM va tout chambouler, une énorme décision est prise https://t.co/G9HeD0xb8Z pic.twitter.com/5hmJV7Hzwg — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

« Curieuse façon de faire… »

« Soit il parle, soit il ne dit rien. Les Saoudiens ne vont pas acheter Brest ou Clermont. Rennes, c’est Pinault. Monaco, c’est Russe. Paris, c’est le Qatar. Nice, Ineos. Cherchez le club restant que Georges Malbrunot vise sans en dire plus. Curieuse façon de faire… » a lâché Vézirian, qui annonce, depuis près de deux ans, le départ prochain de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM.

Vézirian évoque un manque de respect

« “Il n’y a rien de ‘probablement infondé’. C’est manquer de respect à ceux qui bossent le sujet. D’autant que des offres ont été certifiées au fil du temps par RMC ou Challenges, sans parler de la signature de la fusion acquisition. Ça ressemble à ‘j’aimerais bien vous en parler mais je vous en dis le moins possible’. Je trouve que c’est se moquer des supporters. Un peu de transparence ne fait pas mal de nos jours. Surtout quand on voit le trop plein d’informations aujourd’hui, ça participe au manque de repères globale dans la société » a confié le journaliste à Team Football . Selon lui, il est vrai que l'Arabie Saoudite souhaite investir dans le sport et notamment dans le football.

L'Arabie Saoudite veut imiter le Qatar