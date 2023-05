«Un phénomène» a signé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM réalisait une très belle affaire en enregistrant la signature d'Alexis Sanchez qui venait de mettre fin à son engagement avec l'Inter Milan. Le Chilien répond d'ailleurs présent depuis le début de saison et impressionne les observateurs à l'image de Frédéric Meyrieu. L'ancien marseillais s'enflamme totalement pour l'ancien attaquant d'Arsenal.

«Un phénomène, un joueur d’exception»

« Sanchez ? Un phénomène, un joueur d’exception. À chaque fois qu’il touche le ballon, il éclaire le jeu. Il a les yeux dans le dos », assure l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence , avant de se montrer moins impressionné par Vitinha.

«C'est trop tard dans la saison pour mettre Vitinha dans le onze de départ»