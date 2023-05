Le PSG tremble devant l'OM et le RC Lens

Baptiste Berkowicz

Après un nouveau match poussif mais une victoire face à Troyes (1-3), le PSG garde à distance ses poursuivants en Ligue 1 : l'OM et le RC Lens. Les Lensois pointent à 6 longueurs du PSG et 8 pour les Marseillais. Néanmoins, à la fin de la rencontre les joueurs et l'entraineur Christophe Galtier ont fait preuve de prudence sur la question du titre déjà en poche.

Leader du championnat de France depuis la première journée, le PSG a vu son avance fondre ses dernières semaines. Le rythme effréné imposé par l'OM et le RC Lens ne permet pas au club parisien de se relâcher en cette fin de saison. Le contexte tendu autour du club de la capitale ne facilite pas les choses dans un sprint final qui promet d'être tendu jusqu'à la fin.

➕3️⃣ ➕cerca / closer / près#AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/Ni89Y9bAE4 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2023

Les joueurs sentent la menace...

À la sortie de la rencontre face à l'ESTAC, Vitinha s'est arrêté au micro de Prime Video pour évoquer la fin de saison du PSG. Selon l'un des buteurs du soir, la bataille pour le titre est loin d'être gagné e : « Non, ce n'est pas fini. Nous devons pas nous relâcher car ce titre est très important à aller chercher. Il reste quatre matchs il faut rester concentrer et tout donner. » Dans la lignée de Vitinha, un autre milieu de terrain buteur s'est exprimé en zone mixte, Fabian Ruiz. « Le titre n'est pas plié, même avec six points d'avance, tant que cela ne le sera pas mathématiquement. » L'effectif du PSG ne souhaite pas vivre une saison avec pour seul titre le Trophée des Champions, acquis en août dernier.

...Galtier aussi