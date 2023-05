Surprise, un grand retour prend forme au PSG

Pierrick Levallet

Le 26 février dernier, Presnel Kimpembe a dû tirer un trait sur le reste de la saison. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur central du PSG s'est fait opérer et récupère désormais. L'international français voudrait d'ailleurs faire son retour au plus vite et compterait prendre des mesures cet été pour y parvenir.

Cette saison a été un véritable cauchemar pour Presnel Kimpembe. Ennuyé par des pépins physiques, l’international français avait dû tirer un trait sur la Coupe du monde au Qatar. Et finalement, le défenseur central du PSG a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison le 26 février dernier. Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre l’OM, Presnel Kimpembe s’est fait opérer et doit maintenant récupérer pour faire son retour.

Kimpembe veut revenir au plus vite

Comme le rapporte RMC Sport , Presnel Kimpembe devrait passer des examens dans les prochains jours afin de constater les évolutions de la cicatrisation de sa blessure. De son côté, le défenseur central voudrait récupérer le plus vite possible. De ce fait, il ne serait pas exclu de le voir retourner Aspetar, l’hôpital spécialisé de Doha au Qatar, cet été.

Le PSG attend une date

Le PSG, lui, espérerait avoir une date de reprise prochainement. Le club de la capitale devrait même se contenter d’une date approximative, afin de se faire une idée de quand le joueur de 27 ans pourra faire son retour sur les terrains. Christophe Galtier devrait être fixé d’ici quelques temps. À suivre...