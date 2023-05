Scandale à l’OM, il craque en direct

Arnaud De Kanel

Battu par le RC Lens samedi soir à Bollaert, l'OM l'a mauvaise. Igor Tudor et ses joueurs ne digèrent pas l'annulation du but d'Alexis Sanchez et les Marseillais crient au scandale. Commentateur de la rencontre, Habib Beye souligne que bien souvent, ce type de faute n'est pas sanctionnée.

Le réveil est dur dans la cité phocéenne. Clément Turpin a hanté la nuit marseillaise. L'arbitre international, présenté comme la référence en France, a pris une décision qui fait énormément parler lors du choc opposant le RC Lens à l'OM. Il a annulé le but d'Alexis Sanchez après consultation de la VAR mais nombreux sont ceux qui estiment qu'il aurait du être accordé. Habib Beye en fait partie.

«Ça n’est jamais sifflé»

Depuis le poste de commentateur de Canal+ , le diffuseur de la rencontre, Habib Beye a fait part de son incompréhension suite à la décision de Clément Turpin. « Je l’aurais pas sifflé. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n’est jamais sifflé », a-t-il lâché avant de poursuivre.

«C’est lui qui joue le bluff»