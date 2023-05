En direct, il crie au scandale pour l’OM

Arnaud De Kanel

L'arbitrage de Clément Turpin lors du choc opposant le RC Lens à l'OM fait couler beaucoup d'encre depuis samedi soir. Le Bourguignon a refusé un but à Alexis Sanchez pour une faute loin d'être évidente. Cela exaspère les supporters marseillais ainsi que les observateurs comme Stéphane Guy qui ne comprend pas cette décision.

Sur la lignée de son match compliqué en Ligue des Champions, (Bayern-Manchester City), Clément Turpin a rendu une copie catastrophique samedi soir. L'arbitre bourguignon a multiplié les décisions douteuses. La première, sans doute le tournant du match, est celle qui a amené à l'annulation du but d'Alexis Sanchez. Turpin s'est déjugé en allant voir la VAR et il a estimé après cela que le Chilien faisait faute sur Kevin Danso. Une décision étrange qui suscite de vives réactions. Dans l'After Foot , Stéphane Guy a fait part de son incompréhension.

Plombé par le RC Lens, l’OM enrage totalement https://t.co/TgTDYBWkWn pic.twitter.com/OxMVtTV5ty — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

«Je ne vois pas de faute !»

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus », a estimé Stéphane Guy sur les ondes de RMC . Le journaliste pense qu'en Angleterre, cette 'faute' n'aurait pas été sifflée.

«Il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions»