Riolo se lâche, l’OM va adorer

Battu à Lens samedi, l’OM a lâché sa place de dauphin du PSG. Une défaite difficile à encaisser pour les Olympiens qui avaient pourtant réalisé un bon début de match. Alexis Sanchez avait trouvé la faille, avant que le but ne soit refusé. Une décision plus que contestable pour Daniel Riolo…

Samedi soir, l’OM avait l’occasion de creuser l’écart sur le RC Lens et de prendre une option quasi définitive sur la 2ème place du championnat. Malgré un bon début de match, le club olympien s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Bollaert. Une défaite qui coûte cher puisque le RC Lens a repris deux points d’avance sur l’OM.

Sanchez s’est vu refuser un but

Le fait de jeu de cette rencontre, c’est sans aucun doute le but refusé à Alexis Sanchez. Après huit petites minutes, le Chilien a récupéré un ballon dans les pieds de Kévin Danso avant de tromper Brice Samba d’un enchaînement plein de lucidité. Mais l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, a refusé le but de l’OM après visionnage de la vidéo.

Et sinon Turpin … va falloir arrêter de dire que c’est le 1 français… le but de Sanchez pffffffff fait de jeu bien défavorable quand même — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 6, 2023

«Va falloir arrêter de dire que c’est le numéro 1 français»