Décision litigieuse contre l’OM, il hallucine

Arnaud De Kanel

La rencontre entre le RC Lens et l'OM a été marquée par plusieurs décisions arbitrales contre le club phocéen. Clément Turpin, l'arbitre du choc, a notamment refusé un but à Alexis Sanchez pour une faute sur Kevin Danso. Nabil Djellit est en désaccord total avec l'arbitre.

Lorsque Clément Turpin arbitre l'OM, il se passe souvent quelque chose et cela joue souvent en la défaveur du club phocéen. Une nouvelle fois, l'arbitre bourguignon a pris une décision qui a coûté cher à Marseille. Tout le monde, à part les Lensois, s'accorde à dire que le but d'Alexis Sanchez était valable. L'arbitre ne l'entendait pas de cette oreille et après consultation de la VAR, il a décidé de refuser l'ouverture du score marseillaise. Une décision qui suscite l'indignation de Nabil Djellit.

Terrible désillusion pour l’OM, Guendouzi envoie un énorme message https://t.co/4UXyXa5Tv0 pic.twitter.com/xSBU8Aovsb — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

«C’est sévère, c’est très sévère !»

Sur les ondes d' Europe 1, le journaliste n'en revenait pas. « Je suis énervé. Il n'y a pas faute. Danso tombe parce qu’il perd ses appuis ! Et à un moment dans sa chute, Sanchez le touche. Mais il est déjà parti pour tomber ! C’est pas Sanchez qui le fait tomber. C’est sévère, c’est très sévère ! », a lâché Nabil Djellit. Le débat a continué sur Twitter .

Djellit peste contre l'arbitrage