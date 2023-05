L’OM hallucine, le boss du RC Lens sort du silence

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le RC Lens a frappé un grand coup en s’imposant sur sa pelouse face à l’OM (2-1). Les hommes de Franck Haise repassent donc devant Marseille à la 2ème place du classement et se positionnement pour une possible qualification en vue de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais un but refusé d’Alexis Sanchez en début de match aurait pu changer la donne pour le club phocéen. Pour l’entraîneur lensois, le but était bien invalide.

Lors du choc de Ligue 1 ce samedi, l’OM a chuté malgré sa bonne forme à l’extérieur, face à des Lensois galvanisés par un stade Bollaert-Delelis en feu. Longtemps menés par 1, puis 2 buts d’écart, les hommes d’Igor Tudor ont pu réduire l’écart en toute fin de rencontre grâce à Dimitri Payet. Mais à la 8ème minute, le match aurait pu basculer en faveur des Marseillais.

Un but refusé controversé pour Alexis Sanchez

Le meilleur buteur de l’OM cette saison Alexis Sanchez avait en effet ouvert le score en début de match. Mais l’arbitre Clément Turpin annulait finalement ce but pour une faute du Chilien sur le défenseur lensois Kévin Danso. Une décision très controversée, qui a clairement fait changer le cours du match.

« C’était assez clair », Franck Haise d’accord avec Clément Turpin