L’entraîneur de l’OM pousse un coup de gueule, il se fait recadrer

Hugo Chirossel

Après la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens samedi soir (2-1), Igor Tudor a estimé que le but d’Alexis Sanchez en première période aurait dû être validé. Saïd Ennjimi, ancien arbitre international, a pour sa part estimé que Clément Turpin avait pris la bonne décision. D’après lui, la faute de l’attaquant chilien sur Kevin Danso est flagrante.

Une action qui va beaucoup faire parler. Alors que l’OM se déplaçait sur la pelouse du RC Lens samedi soir (2-1), Alexis Sanchez a bien cru avoir donné l’avantage à son équipe dès la huitième minute de jeu. Comme à son habitude, le Chilien est venu presser Kevin Danso et a réussi à lui voler le ballon, avant d’éliminer Brice Samba et de conclure l’action.

Tudor peste contre le but refusé à Sanchez

Après intervention de l’assistance vidéo, Clément Turpin a revu l’action et a finalement décidé de refuser le but d’Alexis Sanchez. L’arbitre de la rencontre a estimé que l’attaquant de l’OM avait fait faute sur Kevin Danso. « Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute », a déclaré Igor Tudor à ce sujet en conférence de presse. Pour l’ancien arbitre international Saïd Ennjimi, aujourd’hui consultant pour La chaîne L’Équipe , Clément Turpin a bien fait d’invalider ce but.

« Je vois une faute flagrante d'Alexis Sanchez »