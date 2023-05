Un gros problème est révélé avec la star de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses 34 ans au compteur, Alexis Sanchez enchaîne les titularisations en Ligue 1. Arrivé l'été dernier au sein de la cité phocéenne, l'international chilien joue un rôle capital dans la très bonne saison de l'OM. Mais selon l'ancien international français, Alou Diarra, Igor Tudor doit penser à le faire respirer.

Les 13 buts inscrits par Alexis Sanchez en Ligue 1 ne disent pas tout de son influence à l'OM. Véritable leader dans le vestiaire, l'international chilien est le chef d'orchestre de cette équipe, qui espère atteindre la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

« C’est le leader offensif de l’OM »

Dans les colonnes de L'Equipe , Alou Diarra a loué ses qualités. « J’ai joué contre lui et il m’avait impressionné par ses reprises d’appui, son dynamisme, ses enchaînements Il est déroutant et entraîne les autres par sa grinta et son professionnalisme. C’est le leader offensif de l’OM, évidemment » a confié l'ancien international français.

« A son âge, il doit gérer ses efforts »