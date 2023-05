C’est annoncé, l’OM peut réaliser l’exploit face au PSG

Arnaud De Kanel

Ce samedi soir, l'OM se déplace sur la pelouse du RC Lens dans le choc de la 34ème journée de Ligue 1. Ce match décidera sans aucun doute de la place de chacun entre les deux clubs en fin de saison. Pour Rolland Courbis, le club phocéen peut même espérer aller chercher le titre en cas de victoire à Bollaert.

C'est le rendez-vous de la saison pour l'OM. Les hommes d'Igor Tudor affrontent le RC Lens dans un Bollaert qui sera à guichets fermés pour l'occasion. L'enjeu est de taille car le vainqueur, si vainqueur il y a, fera un grand pas vers la qualification en Ligue des champions. Rolland Courbis voit même un peu plus loin et estime que le PSG est encore prenable.

«Tu peux avoir les boules»

Dans un entretien accordé à La Provence , l'ancien entraineur de l'OM a développé son point de vue. « Imaginons le PSG accroché à Troyes. Derrière ce match, Paris est confronté au problème Messi et peut faire une prière pour que (Kylian) Mbappé ne se fasse pas une élongation. Je le répète, mais le vainqueur de Lens-OM peut très bien avoir des regrets ! Les Lensois peuvent aussi avoir en travers de la gorge leur défaite au Parc des Princes où le match a été pratiquement fini à la 20° minute (Salis Abdul Samed a été ex-pulsé). Avec cette stupide victoire à trois points, tu enlèves une victoire à Paris et tu l'ajoutes à l'OM, et c'est Marseille qui est 1er. Tu peux avoir les boules », a-t-il déclaré avant de poursuivre.

«Je reste positif et optimiste»