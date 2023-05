Inquiétude à l’OM, un énorme départ se prépare

Arnaud De Kanel

Hué à son arrivée en début d'été dernier, Igor Tudor a finalement conquis le cœur des supporters de l'OM cette saison grâce aux excellents résultats de son équipe. La réussite du Croate n'a d'ailleurs pas échappé à un cador italien qui se verrait bien le recruter. Pire encore, à Marseille, on pense que Tudor pourrait même s'en aller dès cet été.

Igor Tudor a su mettre les supporters de l'OM dans sa poche. Pourtant, c'était très mal parti. En début de saison, il avait décidé relégué Dimitri Payet sur le banc de touche et cela lui avait valu les sifflets du public Vélodrome pendant les premiers matchs de championnat. Très vite, la bronca a laissé place à de maigres applaudissements pour enfin en venir à une ovation depuis la mi-saison. Les supporters ne s'y trompent pas, c'est en partie grâce à Tudor que l'OM réalise cette formidable saison. Mais voilà, ses premiers mois à Marseille ont impressionné en Italie et un club aimerait le recruter.

La Juventus rêve de Tudor

Samedi passé, L'Equipe révélait un intérêt sérieux de la Juventus pour Igor Tudor. Passé par la Vieille Dame dans sa carrière de joueur, le Croate a gardé une attache particulière au club turinois. Le quotidien sportif précise que le natif de Split ne serait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt des Bianconeri . De son côté, Pascal Olmeta est presque convaincu que le Croate va partir en fin de saison.

«Je ne sais même pas si Tudor va rester»