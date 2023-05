PSG : Une offre arrive pour un pote de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi sort d'une saison en demi-teinte malgré une Coupe du monde exceptionnelle en décambre dernier. Le Marocain pourrait d'ailleurs être vendu cet été afin de renflouer les caisses du club de la capitale, et un retour à la charge de Chelsea n'est pas à exclure.

Arrivé en 2021 pour environ 65M€, Achraf Hakimi est rapidement devenu un élément indispensable du PSG. Cependant, Jonathan Johnson jette un froid sur l'avenir du Marocain, assurant que le club de la capitale pourrait envisager une vente afin de renflouer ses caisses. Une information qui pourrait bien relancer l'intérêt de Chelsea.

Chelsea de retour à la charge pour Hakimi ?

« Chelsea était intéressé par Hakimi l'été où il a rejoint le Parc des Princes, mais je n'ai rien entendu de concret depuis. Chelsea a été lié à pratiquement tous les joueurs européens sous la direction de Todd Boehly, il est donc logique que le nom d'Hakimi revienne sur le tapis », assure le journaliste anglais pour CaughtOffside .

Hakimi pas très chaud pour Chelsea ?